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futebol

Jogadores do Flamengo lideram fundamentos criativos no Brasileiro

Gerson, Arão, Isla, Arrascaeta e Everton Ribeiro dominam alguns dos principais quesitos ofensivos do jogo entre todos os nomes da Série A do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 08:00

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Criatividade ofensiva é o que não falta ao Flamengo, segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 38 gols do líder São Paulo e atrás do vice-líder Atlético-MG (43). O desempenho, é claro, passa pelos pés de Gerson, Arrascaeta, Filipe Luís, Willian Arão, que estão no topo do ranking de fundamentos criativos entre todos jogadores da Série A, segundo o SofaScore.
Gerson, por exemplo, é quem tem o maior aproveitamento em dribles: 83% de acerto, assim como Gregore, do Bahia e Felipe, do Fortaleza. No Top-5, ainda estão Marcos Paulo, do Fluminense, com 82%, e o meia Everton Ribeiro (75%). No quesito passes longos, é o outro volante titular do Flamengo quem lidera: Willian Arão tem 84% de acerto. O camisa 5 rubro-negro é seguido por Cantillo (83%), do Corinthians, Felipe (81%), do Fortaleza e Jair (79%), do Atlético-MG. O Coringa Gerson, parceiro de Arão, fecha o Top-5, com 78% de aproveitamento.
Já em passes certos no terço final, o Flamengo domina o Top-5. Filipe Luís é o principal jogador no quesito, com 351, seguindo por Gerson (338), e Everton Ribeiro é o quinto (306). Claudinho, do Red Bull Bragantino, e Guilherme Arana, do Atlético-MG, aparecem nos terceiro e quarto, (316 e 313), respectivamente. O uruguaio Arrascaeta é o principal nome do Brasileirão quando se trata de grandes chances criadas: são nove do meia do Flamengo, que divide o posto com Savarino, do Atlético-MG. O também rubro-negro Isla é o terceiro, com 8, seguido por Giovanni Augusto, do Coritiba, e Vina, do Ceará, ambos com sete.
Nos passes decisivos, Claudinho, do Red Bull Bragantino, lidera com 59. Arrascaeta, com 42, representa o Flamengo no Top-5, que ainda tem Vina (43), do Ceará, Juninho (42), do Fortaleza, e Guilherme Arana (41), do Atlético-MG.
Na assistências, o lateral-direito chileno Isla é o rubro-negro que divide a liderança do quesito com Giovanni Augusto, do Coritiba, Savarino, do Atlético-MG, Thiago Galhardo, do Internacional, e Marinho, do Santos, todos com cinco.

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