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Jogadores do Flamengo demonstram apoio a Andreas Pereira após clássico contra o Vasco: 'Vamos juntos'

Andreas Pereira, camisa 18 do Flamengo, esteve envolvido no gol do Vasco e foi vaiado por torcedores no Estádio Nilton Santos, mas recebeu apoio do técnico Paulo Sousa e elenco...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 13:12

Publicado em 07 de Março de 2022 às 13:12

O desempenho de Andreas Pereira segue em pauta no Flamengo. Após a falha no clássico com o Vasco, vencido pelo Rubro-Negro por 2 a 1 neste domingo, o camisa 18 mostrou abatimento ao ser substituído, sob vaias da torcida, no Nilton Santos, mas recebeu o apoio de Paulo Sousa (veja o que o técnico falou no pós-jogo) e também dos companheiros, inclusive em suas redes sociais."Todo mundo junto. E é assim que é o Flamengo raiz! Seguimos juntos Nação, pq nossa voz é a maior de todas!", publicou Andreas, em seu perfil no Instagram, recebendo comentários de Renê, Marinho, Arrascaeta e Matheuzinho, entre outros. Confira a publicação do meia rubro-negro abaixo! - Te amo, meu irmão, você é diferenciado demais, sou seu fã! - publicou Rodinei.
- Joga muito, hermanito, vamos juntos - escreveu Arrascaeta.
Crédito: (Foto:MarceloCortes/Flamengo

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