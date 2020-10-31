Jogadores do Cruzeiro exaltam intervenção decisiva de Felipão na conquista da vitória diante do Paraná

A vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre Paraná Clube por 2 a 0, gols de Marcelo Moreno e Airton, ambos anotados no primeiro tempo, nesta sexta-feira, 30 de outubro, no Mineirão, foi muito celebrada pelo jogadores, que deram parte do crédito para Luiz Felipe Scolari, o técnico da Raposa. Com o resultado, a Raposa encerrou o primeiro turno da Série B com 20 pontos e pode terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. Para o atacante Marcelo Moreno, os três pontos tiveram participação fundamental de Felipão, pois, na sua visão, treinador tem conseguido resgatar a confiança do grupo celeste. -É sempre importante ter um treinador que transmite confiança, com a experiência que ele tem. A gente tem somado esses pontos que são importantes neste momento. O grupo está encaixado, está querendo. A gente ganha confiança e transmite isso. A mão do Felipão, com certeza, está fazendo a diferença- disse Moreno, que voltou a marcar gol, o seu terceiro na Série B. O zagueiro Manoel, foi no “embalo” do companheiro de time e reforçou que a presença do pentacampeão do mundo tem sido um diferencial para a equipe estrelada. -A gente fica feliz por ter um treinador que é consagrado. A gente mudou o espírito, o time está mais vibrante. Vamos trabalhar bastante, tem muita coisa a melhorar ainda, mas fiquei feliz porque esse jogo mostrou que estamos com uma nova postura. Eu acredito muito ainda que a gente pode subir-comentou o defensor.