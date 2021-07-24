Jogadores do Corinthians vão a campo, academia e sala de preleção em treino visando o Cuiabá

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

De olho no Cuiabá, adversário desta segunda-feira (26), às 20h, na Arena Pantana, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians realizou neste sábado (24), pela manhã, o penúltimo treino antes da viagem ao Mato Grosso.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAntes de irem ao gramado do CT Joaquim Grava, os atletas fizeram um trabalho de fortalecimento físico na academia e posteriormente foram levados pelo técnico Sylvinho à sala de preleção para assistirem alguns vídeos sobre o próximo adversário.

No campo, o trabalho foi tático com esboço de situações de jogo, com constantes orientações do treinador sobre movimentação e posicionamento.

No fim da atividade, alguns atletas permaneceram e treinaram cobranças de pênalti.