Jogadores do Corinthians fazem 'hora-extra' após treinamento; entenda

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Mesmo após o encerramento da atividade desta segunda-feira (8), no CT Joaquim Grava, alguns atletas do Corinthians permaneceram em campo para aprimorar alguns fundamentos.

O lateral-direito Fagner, o volante Gabriel, o meia Otero e os atacantes Gustavo Mosquito e Léo Natel, permaneceram no gramado do CT Joaquim Grava após o encerramento do penúltimo treino antes do confronto diante do Athletico-PR, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (10), às 21h30, pela 35a rodada do Campeonato Brasileiro.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosOtero ficou treinando faltas, enquanto os demais intensificaram um trabalho de finalizações. Antes, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático e um coletivo em campo reduzido.

O Timão não entrou em campo neste fim de semana e tem no duelo diante do Furacão a primeira de cinco "decisões" por uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro.