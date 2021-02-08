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Jogadores do Corinthians fazem 'hora-extra' após treinamento; entenda

Fagner, Gabriel, Otero, Mosquito e Léo Natal ficaram mais alguns minutos treinando, mesmo após o fim da atividade desta segunda-feira (8)...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 14:58

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 14:58

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Mesmo após o encerramento da atividade desta segunda-feira (8), no CT Joaquim Grava, alguns atletas do Corinthians permaneceram em campo para aprimorar alguns fundamentos.
O lateral-direito Fagner, o volante Gabriel, o meia Otero e os atacantes Gustavo Mosquito e Léo Natel, permaneceram no gramado do CT Joaquim Grava após o encerramento do penúltimo treino antes do confronto diante do Athletico-PR, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (10), às 21h30, pela 35a rodada do Campeonato Brasileiro.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosOtero ficou treinando faltas, enquanto os demais intensificaram um trabalho de finalizações. Antes, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático e um coletivo em campo reduzido.
O Timão não entrou em campo neste fim de semana e tem no duelo diante do Furacão a primeira de cinco "decisões" por uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro.
O time de Parque São Jorge encerra a sua preparação para encarar o CAP nesta terça-feira (9) pela manhã e, após isso, o elenco corintiano já concentra para focar no compromisso.

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