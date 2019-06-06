Jogadores da Seleção Brasileira fazem festa e vizinhos chamam a polícia

Brasil x Catar no Estádio Nacional de Brasília Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Apesar da lesão de Neymar, a Seleção Brasileira venceu o Catar por 2 a 0 no Mané Garrincha, em Brasilia. O feito foi muito comemorado com som alto até as quatro horas da manhã, o que gerou reclamações de vizinhos dos jogadores no Setor Noroeste, um dos bairros mais nobres do Distrito Federal. A polícia foi chamada para acabar com a festa.

Segundo o site 'Metrópoles', os jogadores chegaram ao local com os rostos cobertos para não serem identificados, mas Gabriel Jesus e Miranda acabaram sendo reconhecidos. Um homem aparece em um vídeo dizendo que a festa contou ainda com garotas de programa.

- O som muito alto está acordando toda a vizinhança. Toda hora chega um Uber com garota de programa… Esses são nossos heróis - disse o homem.