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Jogadores da base do Flamengo zoam o Palmeiras após vice do Mundial: 'Continua sem'

Garotada rubro-negra, inclusive quem já deixou o Rubro-Negro, utilizou as redes sociais para provocar o Verdão, derrotado para o Chelsea neste sábado ...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 17:05
Jogadores das divisões de base do Flamengo, além de jovens revelados pelo clube e que não estão mais no Ninho do Urubu, aproveitaram a derrota do Palmeiras na final do Mundial, neste sábado, para o Chelsea, e tiraram sarro do rival paulista.
Logo depois que o árbitro apitou o fim da decisão, realizada em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) e vencida pelo Chelsea por 2 a 1, Werton fez uma série de postagens no Twitter, com direito a emojis de risada e uma alusão a uma expressão em voga após resultados futebolísticos favoráveis: "Eu tô na chuva". Outra cria do Ninho, Jhonata Ventura, um dos sobreviventes do incêndio no CT há dois anos, aliás, escreveu diversas mensagens zoando o Palmeiras:
- Vou ficar sem voz aqui. Hoje tem briga nesse condomínio!
- Continua sem.
- Que dia feliz, meu Deus! O zagueiro também postou as iniciais de uma música feita para zoar o Verdão, que inclusive foi postada por um outro jogador da base do Fla, Fabrício Yan, que compartilhou um vídeo em que a molecada rubro-negra canta o seguinte:
- O Palmeiras não tem Mundial, apanha na base e no profissional. Weverton foi outro que debochou quando Rodrigo Muniz, vendido pelo Fla ao Fulham, da Inglaterra, entrou na onda e respondeu ao amigo, ironicamente: "Eu tô triste". O atacante ex-Fla acabou apagando a postagem brincando com o revés alviverde.
> Veja a tabela do Cariocão
Por falar em ex-jogador da base do Flamengo, Yuri César e Caio Roque, que estão no Shabab Al Ahli e Lommel SK, respectivamente, também não deixaram barato nas redes sociais - o atacante se restringiu a emojis de música (já que o cântico "sem Mundial" voltou à tona neste domingo). Confira:
Crédito: Werton,aoladodeDiego,nãoescondeuasuafelicidadecomorevésdoPalmeiras(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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