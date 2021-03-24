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Jogadores celebram terceira vitória seguida do Fluminense no Carioca: 'Grupo totalmente comprometido'

Tricolor bateu o Boavista por 2 a 0 em Saquarema e chegou a três vitórias consecutivas no Campeonato Carioca...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 14:41

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 14:41
Crédito: Lucas Merçon/FFC
O Fluminense conquistou a terceira vitória seguida no Campeonato Carioca ao bater o Boavista por 2 a 0, na última terça-feira, em Bacaxá. Após o triunfo, o elenco tricolor utilizou as redes sociais para comemorar o resultado e a evolução do grupo, invicto desde que Roger Machado está à beira do gramado. Para esta partida, o treinador teve os retornos de alguns titulares: Nino, Martinelli e Yago Felipe, que começaram jogando, além de Hudson e Calegari, opções no banco.
> ATUAÇÕES: John Kennedy e Kayky se destacam na vitória do Fluminense
O lateral-esquerdo Danilo Barcelos, titular mais uma vez, destacou o "trabalho duro com alegria, um grupo totalmente comprometido com os seus propósitos e fechados na união dia após dia". Autor do primeiro gol, Yago Felipe também celebrou o resultado em sua estreia na temporada.
Veja a tabela do Campeonato Carioca John Kennedy, autor do segundo gol que sacramentou a vitória do Flu, falou novamente sobre dedicar o momento para o filho. Caio Paulista, que entrou no segundo tempo, celebrou mais uma partida. Já o volante Wellington, também opção depois do intervalo, destacou a "consolidação de evolução no trabalho" e que ele segue invicto nas três partidas disputadas.

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