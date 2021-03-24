Jogadores celebram terceira vitória seguida do Fluminense no Carioca: 'Grupo totalmente comprometido'

Crédito: Lucas Merçon/FFC

O Fluminense conquistou a terceira vitória seguida no Campeonato Carioca ao bater o Boavista por 2 a 0, na última terça-feira, em Bacaxá. Após o triunfo, o elenco tricolor utilizou as redes sociais para comemorar o resultado e a evolução do grupo, invicto desde que Roger Machado está à beira do gramado. Para esta partida, o treinador teve os retornos de alguns titulares: Nino, Martinelli e Yago Felipe, que começaram jogando, além de Hudson e Calegari, opções no banco.

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O lateral-esquerdo Danilo Barcelos, titular mais uma vez, destacou o "trabalho duro com alegria, um grupo totalmente comprometido com os seus propósitos e fechados na união dia após dia". Autor do primeiro gol, Yago Felipe também celebrou o resultado em sua estreia na temporada.