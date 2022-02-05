Jogadoras projetam estreia na Supercopa do Brasil: 'Conquistar todos os títulos com a camisa do Flamengo'

Neste domingo, o Flamengo estreia na Supercopa do Brasil diante do Esmac no Estádio Luso-Brasileiro, às 10h30. Nesse sentido, a goleira Gabi Croco, que defende a camisa rubro-negra há três temporadas, falou não só sobre a expectativa para essa nova competição, como também para o ano de 2022.> Entenda a postura do Flamengo na busca por reforços- É muito bom ver que o futebol feminino vem crescendo, aumentando as competições. A expectativa é começar a temporada com o pé direito e buscar o título dessa primeira competição, pois dará um ânimo maior para as próximas competições. Estamos trabalhando bastante para isso acontecer - disse a goleira do Flamengo.

> Veja e simule a tabela do CariocãoOutra jogadora que falou sobre a partida foi Monalisa, recém-contratada pelo Flamengo. A lateral-direita, que estava na Ferroviária, afirmou que as Meninas da Gávea estão "muito focadas" para os desafios do ano e destacou que o Rubro-Negro entra em todas as competições para vencer.

- O desejo é conquistar todos os títulos com a camisa do Flamengo. Um título que almejo muito é o do Campeonato Brasileiro, pois ainda não tenho, mas estamos muito focadas para todos os desafios que teremos esse ano, a começar pela Supercopa do Brasil. O Flamengo sempre entrará em todas as competições almejando ser campeão - destacou Monalisa.