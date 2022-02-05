Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jogadoras projetam estreia na Supercopa do Brasil: 'Conquistar todos os títulos com a camisa do Flamengo'
futebol

Jogadoras projetam estreia na Supercopa do Brasil: 'Conquistar todos os títulos com a camisa do Flamengo'

As Meninas da Gávea estreiam neste domingo, às 10h30; a goleia Gabi Croco e a lateral-direita Monalisa projetaram a partida...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 18:07
Neste domingo, o Flamengo estreia na Supercopa do Brasil diante do Esmac no Estádio Luso-Brasileiro, às 10h30. Nesse sentido, a goleira Gabi Croco, que defende a camisa rubro-negra há três temporadas, falou não só sobre a expectativa para essa nova competição, como também para o ano de 2022.> Entenda a postura do Flamengo na busca por reforços- É muito bom ver que o futebol feminino vem crescendo, aumentando as competições. A expectativa é começar a temporada com o pé direito e buscar o título dessa primeira competição, pois dará um ânimo maior para as próximas competições. Estamos trabalhando bastante para isso acontecer - disse a goleira do Flamengo.
> Veja e simule a tabela do CariocãoOutra jogadora que falou sobre a partida foi Monalisa, recém-contratada pelo Flamengo. A lateral-direita, que estava na Ferroviária, afirmou que as Meninas da Gávea estão "muito focadas" para os desafios do ano e destacou que o Rubro-Negro entra em todas as competições para vencer.
- O desejo é conquistar todos os títulos com a camisa do Flamengo. Um título que almejo muito é o do Campeonato Brasileiro, pois ainda não tenho, mas estamos muito focadas para todos os desafios que teremos esse ano, a começar pela Supercopa do Brasil. O Flamengo sempre entrará em todas as competições almejando ser campeão - destacou Monalisa.
Crédito: MonalisaempreparaçãoparaaSupercopa(Foto:PaulaReis/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados