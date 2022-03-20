Jogadoras do Fluminense conquistam Sul-Americano junto à Seleção Brasileira Sub-17: 'Sensação única'

No último sábado, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-17 conquistou o Campeonato Sul-Americano, após vencer a Colômbia por 1 a 0. Na equipe que levantou a taça estavam Luana Gusmão e as irmãs Maria Eduarda e Maria Luíza Calazans, atletas do Fluminense. As jogadoras ressaltaram a emoção de vencer o campeonato, que garante vaga no Mundial da categoria. - É uma sensação única. Eu nunca sonhei em jogar e ser campeã de uma competição tão importante como esta. Estou muito feliz pela conquista com a equipe e ao lado da minha irmã, é uma sensação incrível. O Fluminense me ajudou muito até chegar aqui. São quatro anos no clube e ele sempre esteve comigo, nos melhores e piores momentos. Agora é trabalhar até outubro e nos preparar para fazer um bom campeonato no Mundial Feminino, na Índia - disse Maria Eduarda.