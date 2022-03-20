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Jogadoras do Fluminense conquistam Sul-Americano junto à Seleção Brasileira Sub-17: 'Sensação única'

Maria Eduarda e Maria Luíza Calazans, e Luana Gusmão, participaram da campanha do Brasil na competição; atletas foram campeãs pelo Fluminense em 2020 e 2021...
LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 15:25

Publicado em 20 de Março de 2022 às 15:25

No último sábado, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-17 conquistou o Campeonato Sul-Americano, após vencer a Colômbia por 1 a 0. Na equipe que levantou a taça estavam Luana Gusmão e as irmãs Maria Eduarda e Maria Luíza Calazans, atletas do Fluminense. As jogadoras ressaltaram a emoção de vencer o campeonato, que garante vaga no Mundial da categoria. - É uma sensação única. Eu nunca sonhei em jogar e ser campeã de uma competição tão importante como esta. Estou muito feliz pela conquista com a equipe e ao lado da minha irmã, é uma sensação incrível. O Fluminense me ajudou muito até chegar aqui. São quatro anos no clube e ele sempre esteve comigo, nos melhores e piores momentos. Agora é trabalhar até outubro e nos preparar para fazer um bom campeonato no Mundial Feminino, na Índia - disse Maria Eduarda.
Luana, que assim como as irmãs conquistou o Brasileiro Feminino sub-18, em 2020, e o estadual, em 2021, também falou sobre o momento e destacou a importância do trabalho em equipe.
- Feliz demais por essa conquista, mais um sonho virando realidade. Isso é a certeza do nosso potencial e o verdadeiro resultado do trabalho em equipe. Quero agradecer por fazer parte dessa família
> Veja e simule a tabela do Carioca
Crédito: MariaEduardaeMariaLuízaCalazansatuaramnoSul-Americano(Divulgação/Conmebol

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