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Na Itália

Jogadora da seleção da Suíça desaparece após mergulho na Itália

Segundo informações da imprensa italiana, a meia suíça, que já disputou a Copa do Mundo de 2015, estava no lago de Como em companhia de uma amiga, em um barco alugado, quando mergulhou e não emergiu

Publicado em 

30 jun 2019 às 22:41

Publicado em 30 de Junho de 2019 às 22:41

Florijana Ismaili desapareceu após mergulhar Crédito: Reprodução | Instagram
O clube suíço Yong Boys informou neste domingo (30) que a sua jogadora Florijana Ismaili desapareceu após mergulhar em um lago no norte da Itália.
Segundo informações da imprensa italiana, a meia suíça, que já disputou a Copa do Mundo de 2015, estava no lago de Como em companhia de uma amiga, em um barco alugado, quando mergulhou e não emergiu. A polícia faz buscas com mergulhadores profissionais para encontrar Ismaili.
O clube de Ismaili divulgou nota sobre o caso. "Estamos muito preocupados, mas não perdemos a esperança de que tudo terminará bem", reforça o clube.
Florijana Ismaili jogou pele Suíça na Copa do Mundo feminina de 2015, que aconteceu no Canadá, mas não chegou a entrar em campo na competição. Pela seleção do seu país, jogou na campanha das eliminatórias, mas não conseguiram a classificação.

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