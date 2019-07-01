Jogadora da seleção da Suíça desaparece após mergulho na Itália

Florijana Ismaili desapareceu após mergulhar Crédito: Reprodução | Instagram

O clube suíço Yong Boys informou neste domingo (30) que a sua jogadora Florijana Ismaili desapareceu após mergulhar em um lago no norte da Itália.

Segundo informações da imprensa italiana, a meia suíça, que já disputou a Copa do Mundo de 2015, estava no lago de Como em companhia de uma amiga, em um barco alugado, quando mergulhou e não emergiu. A polícia faz buscas com mergulhadores profissionais para encontrar Ismaili.

O clube de Ismaili divulgou nota sobre o caso. "Estamos muito preocupados, mas não perdemos a esperança de que tudo terminará bem", reforça o clube.