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futebol

Jogador do Santos testa positivo para Covid-19 e está afastado do elenco

Clube realizou  uma nova bateria de exames no último domingo e os resultados saíram nesta terça-feira. Atleta, que não teve o nome revelado, vira desfalque...

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 22:26

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 22:26
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos divulgou na tarde desta terça-feira (21), que um jogador do elenco profissional testou positivo para o novo coronavírus. O clube realizou um teste no domingo e os resultados saíram nesta terça-feira.
O atleta, que não teve o nome revelado, foi afastado e virou desfalque para a reta final do Campeonato Paulista. Este é o quinto caso do novo coronavírus no elenco do Peixe (os outros quatro já estão recuperados e estão à disposição).
Everson e Eduardo Sasha, que estão pedindo rescisão contratual na Justiça, são desfalques. Evandro e Yuri Alberto, que deixaram o clube, são outros jogadores que estavam no Peixe antes da pandemia e não fazem mais parte do elenco. Jobson, suspenso, também não estará à disposição de Jesualdo.
Uma provável escalação do Santos é a seguinte: Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Raniel (Kaio Jorge) e Soteldo.

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