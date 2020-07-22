Jogador do Santos testa positivo para Covid-19 e está afastado do elenco

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos divulgou na tarde desta terça-feira (21), que um jogador do elenco profissional testou positivo para o novo coronavírus. O clube realizou um teste no domingo e os resultados saíram nesta terça-feira.

O atleta, que não teve o nome revelado, foi afastado e virou desfalque para a reta final do Campeonato Paulista. Este é o quinto caso do novo coronavírus no elenco do Peixe (os outros quatro já estão recuperados e estão à disposição).

Everson e Eduardo Sasha, que estão pedindo rescisão contratual na Justiça, são desfalques. Evandro e Yuri Alberto, que deixaram o clube, são outros jogadores que estavam no Peixe antes da pandemia e não fazem mais parte do elenco. Jobson, suspenso, também não estará à disposição de Jesualdo.