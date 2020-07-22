Jogador do Santos testa positivo para Covid-19 e está afastado do elenco

O Santos divulgou na tarde desta terça-feira (21), que um jogador do elenco profissional testou positivo para o novo coronavírus. O clube realizou um teste no domingo e os resultados saíram nesta terça-feira.
O atleta, que não teve o nome revelado, foi afastado e virou desfalque para a reta final do Campeonato Paulista. Este é o quinto caso do novo coronavírus no elenco do Peixe (os outros quatro já estão recuperados e estão à disposição).
Everson e Eduardo Sasha, que estão pedindo rescisão contratual na Justiça, são desfalques. Evandro e Yuri Alberto, que deixaram o clube, são outros jogadores que estavam no Peixe antes da pandemia e não fazem mais parte do elenco. Jobson, suspenso, também não estará à disposição de Jesualdo.
Uma provável escalação do Santos é a seguinte: Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Raniel (Kaio Jorge) e Soteldo.