Jogador do Bragantino testa positivo para Covid-19

Na tarde desta sexta-feira (13), o Bragantino informou que um de seus atletas testou positivo para Covid-19. O jogador não teve seu nome revelado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApós apresentar sintomas característicos de uma gripe, o clube achou por bem fazer uma testagem extra através do sistema PCR onde o resultado comprovou o diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus.
O Massa Bruta também detalhou que o jogador em questão apresentou sintomas considerados leves e foi colocado em isolamento. Além disso, todo o elenco passou por uma nova rodada preventiva de testes onde nenhum caso adicional foi detectado.
No próximo sábado (14), o Bragantino entra em campo pelo Brasileirão onde recebe no Nabizão o Juventude às 17h (de Brasília). Já na próxima terça-feira (17), também em Bragança Paulista, o time de Mauricio Barbieri define sua vida na Sul-Americana no compromisso de volta contra o Rosario Central pelas quartas de final.