Jogador do Bragantino testa positivo para Covid-19

Crédito: Elenco do Bragantino no vestiário do Nabi Abi Chedid (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Na tarde desta sexta-feira (13), o Bragantino informou que um de seus atletas testou positivo para Covid-19. O jogador não teve seu nome revelado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApós apresentar sintomas característicos de uma gripe, o clube achou por bem fazer uma testagem extra através do sistema PCR onde o resultado comprovou o diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus.

O Massa Bruta também detalhou que o jogador em questão apresentou sintomas considerados leves e foi colocado em isolamento. Além disso, todo o elenco passou por uma nova rodada preventiva de testes onde nenhum caso adicional foi detectado.