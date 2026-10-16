A crise global que Flávio Bolsonaro ou Lula terão de enfrentar se eleitos

Otaviano Canuto sintetiza tudo isso na discussão que ele viu se costurar em conversas organizadas por diferentes instituições americanas nos anos 2000. "Naquela época, comecei a ser chamado para falar sobre a influência da China na América Latina. Como eu era diretor do Banco Mundial, eles me achavam a pessoa ideal para apontar alguns caminhos. E sempre tinha uma mensagem dos democratas e dos republicanos assim: 'Não peguem dinheiro chinês. Vocês vão se endividar e terão que entregar mais coisas do que esperavam quando chegar a hora de negociar a dívida. Vocês vão ficar nas mãos deles'", conta.