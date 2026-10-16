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Fogo Cruzado

Operação mira comércio ilegal de armas em Cariacica, Viana e Vitória

Ação cumpre dez mandados de busca e apreensão e dois de prisão em Viana, Cariacica e Vitória; investigação começou após homicídio em junho.

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 06:51

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 out 2026 às 06:51

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (16), a Operação Fogo Cruzado, que mira o comércio ilegal de armas de fogo, munições e acessórios. A ação tem como objetivo cumprir dez mandados de busca e apreensão e dois de prisão nas cidades de Cariacica, Viana,  e Vitória, todas na Grande Vitória.


Apesar da corporação ainda não ter divulgado o número de presos, imagens divulgadas da operação mostram pessoas detidas. As diligências seguem em andamento. 


A operação é um desdobramento das investigações sobre o homicídio de Jonathan Carvalho dos Santos, de 34 anos, ocorrido em 14 de junho deste ano, no bairro Canaã, em VianaSegundo a Polícia Civil, a ação busca avançar nas investigações, reunir provas para esclarecer o assassinato e combater a circulação ilegal de armamentos.

A ação é coordenada pelo chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, delegado Cleudes Junior, e conta com a participação do delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno.


Cerca de 80 agentes das forças de segurança participam da operação, incluindo policiais civis, equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Guarda Civil Municipal de Viana (GCMV), do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar, da Polícia Penal e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Casa Militar.


O nome Fogo Cruzado faz referência à violência associada à circulação ilegal de armas e munições, que podem abastecer atividades criminosas e contribuir para a ocorrência de crimes violentos.

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