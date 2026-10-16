Operação mira comércio ilegal de armas em Cariacica, Viana e Vitória

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (16), a Operação Fogo Cruzado, que mira o comércio ilegal de armas de fogo, munições e acessórios. A ação tem como objetivo cumprir dez mandados de busca e apreensão e dois de prisão nas cidades de Cariacica, Viana, e Vitória, todas na Grande Vitória.





Apesar da corporação ainda não ter divulgado o número de presos, imagens divulgadas da operação mostram pessoas detidas. As diligências seguem em andamento.





A operação é um desdobramento das investigações sobre o homicídio de Jonathan Carvalho dos Santos, de 34 anos, ocorrido em 14 de junho deste ano, no bairro Canaã, em Viana. Segundo a Polícia Civil, a ação busca avançar nas investigações, reunir provas para esclarecer o assassinato e combater a circulação ilegal de armamentos.