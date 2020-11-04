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Jogador do Botafogo se desculpa após discussão com torcedor vazar nas redes sociais

Após eliminação para o Cuiabá na Copa do Brasil, discussão de Rafael Forster com um torcedores viralizou na internet; zagueiro divulgou mensagem de desculpas...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2020 às 15:29
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Os nervos ficaram à flor da pele para o Botafogo após a eliminação na Copa do Brasil diante do Cuiabá, nesta terça-feira. Horas depois da partida, uma imagem de uma discussão no Instagram entre Rafael Forster, zagueiro do Alvinegro, e um torcedor viralizou nas redes sociais.
Na conversa, o camisa 5 expôs que nem todos os jogadores estão recebendo salários de forma integral desde junho, mesmo com o Botafogo recebendo o auxílio do Sindeclubes para quitar as pendências com o elenco. Além disto, ele afirmou que nem todos receberam o mês de outubro.
- Ô amigão, você queria o quê? Que eu saísse driblando todo mundo? Que eu chutasse no gol? Para de encher o saco! Chato pra c*… Não entende p* nenhuma de futebol e sai falando mal dos outros. Tu não sabe de nada e ainda quer falar de salário em dia?! Tu tá de sacanagem? Tem jogador que não recebe salário completo desde junho. O mês de outubro veio adiantado para alguns, queridão. Você não sabe de p* nenhuma. Então para de falar m* e vai cuidar da tua vida - falou com um torcedor.A conversa rapidamente chegou aos torcedores do Botafogo, que criticaram a conduta de Rafael Forster. O zagueiro, também pelo Instagram, fez um pedido de desculpas, afirmando que falou o que não deveria.
"Queríamos muito essa classificação, estávamos todos muito empenhados para avançarmos e depositávamos muita confiança e as coisas não aconteceram como a gente queria.
Estava muito envolvido com tudo isso e quando caiu a ficha que ficamos de fora fui ofendido, me exaltei e acabei falando coisas fora de hora.
Peço desculpas aos torcedores, não foi minha intenção. Agora é momento de todos estarmos juntos para nos reconstruirmos no Brasileiro."

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