Jogador do Benfica xinga Jorge Jesus ao não ser utilizado em amistoso e é afastado do elenco

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O clima no Benfica não é nada bom. Após detenção do presidente Luís Filipe Vieira, suspeito de fraudes fiscais, o técnico Jorge Jesus afastou o meia Filip Krovinovic do elenco lusitano. Em um áudio vazado, o jogador croata reclamou de não ser utilizado na pré-temporada pelo Mister e xingou o ex-Flamengo.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaEm preparação para a temporada 2021/22, os Encarnados fizeram um amistoso na última quarta-feira contra o Sporting da Covilhã, onde Jorge Jesus usou uma equipe em cada tempo. Krovinovic não entrou no jogo-treino, que terminou com vitória do Benfica por 2 a 0, e teria desabafado em mensagem logo depois.

Contratado pelo Benfica em 2017, Krovinovic, de 25 anos, jogou duas temporadas na equipe portuguesa, mas foi emprestado para o West Bromwich, da Inglaterra, em 2019. Na temporada 2020/21, o croata atuou no também inglês Nottingham Forest.