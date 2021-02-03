Jogador do Bayern espera que Alaba fique no clube alemão: 'Que o Real Madrid não o leve'

Em reta final de contrato com o Bayern de Munique, o defensor David Alaba deve deixar o clube para a próxima temporada. No entanto, dentro do clube alemão, há quem ainda acredite que o austríaco deva continuar na Baviera. Em entrevista à "Radio Marca", Marc Roca falou que o atleta é importante.
- Queremos Alaba conosco. Espero que o Real Madrid não o leve embora, e que ele fique conosco por muito tempo. Ele é um grande zagueiro e lateral. Ele está nos ajudando muito nesta temporada e espero que continue muito mais - disse o meio-campista espanhol.
De acordo com o jornal "Marca", Alaba já tem um pré-contrato assinado com o Real Madrid, e defenderá o clube merengue a partir de julho. Segundo o portal, o atleta já realizou exames médicos e assinará por quatro anos, com um salário de 11 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 70 milhões).
Para o diretor executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, é preciso respeitar a decisão de Alaba, e as chances do atleta deixar o clube bávaro são de 99,9%.