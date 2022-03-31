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Jogador do Bahia passa por exames cardiológicos após sofrer uma arritmia

Meio-campista Ramon, do Time de Transição, será novamente avaliado na próxima segunda-feira (4)...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 20:17

Publicado em 31 de Março de 2022 às 20:17

O Bahia informou na noite desta quinta-feira (31) que o meio-campista Ramon passou por uma avaliação cardiológica depois de ser diagnosticado com arritmia.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo detalhou o clube em comunicado, o quadro clínico atual do atleta é considerado como estável, podendo o mesmo receber alta do hospital e dar sequência no tratamento em casa.
Felizmente, o problema médico do atleta que integrava no início do ano o Time de Transição do Esquadrão não foi detectado após qualquer tipo de mal-estar ou situação de esforço físico, mas sim durante os rotineiros exames médicos realizados pelo clube.
Assim, a expectativa é que o atleta tenha a sua situação novamente avaliada no início da próxima semana, mais precisamente na segunda-feira (4), visando a possibilidade de Ramon retornar as atividades físicas sem risco à sua saúde.
Crédito: Divulgação/Bahia

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