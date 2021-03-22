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Jogador do Arsenal diz que Odegaard 'sente-se em casa' no clube inglês, que tem interesse em sua permanência

Lateral Chambers diz que meia-atacante 'tem sido brilhante' pelo Arsenal. Clube inglês tentará a continuidade do atleta, que pertence ao Real Madrid, para próxima temporada...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 15:46
Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Emprestado pelo Real Madrid ao Arsenal, o meia-atacante Odegaard parece ter reencontrado o bom futebol. Um dos grandes nomes na reação heroica dos Gunners no empate com o West Ham, no último domingo, pelo Campeonato Inglês, o norueguês foi elogiado pelos companheiros.
+ Veja a tabela da Premier LeagueApós a partida, o lateral-direito Calum Chambers elogiou o camisa 11 e disse que o meia "tem sido brilhante" no clube de Londres. Ainda de acordo com o ala, Odegaard "está sentindo-se em casa".
- Ele (Odegaard) tem sido brilhante. Me dou muito bem com ele, ele trabalha muito nos treinos e nos jogos, tem se saído bem e acho que todos mundo está muito feliz com isso. Ele está sentindo-se em casa - disse Chambers.
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De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Arsenal está "muito feliz" com o desempenho de Odegaard e pretende mantê-lo em seu elenco para a próxima temporada. A ideia dos Gunners é conversar com o Real Madrid no meio do ano, quando acaba o vínculo. O futuro de Zidane será chave para o negócio.

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