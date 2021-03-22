Jogador do Arsenal diz que Odegaard 'sente-se em casa' no clube inglês, que tem interesse em sua permanência

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Emprestado pelo Real Madrid ao Arsenal, o meia-atacante Odegaard parece ter reencontrado o bom futebol. Um dos grandes nomes na reação heroica dos Gunners no empate com o West Ham, no último domingo, pelo Campeonato Inglês, o norueguês foi elogiado pelos companheiros.

+ Veja a tabela da Premier LeagueApós a partida, o lateral-direito Calum Chambers elogiou o camisa 11 e disse que o meia "tem sido brilhante" no clube de Londres. Ainda de acordo com o ala, Odegaard "está sentindo-se em casa".

- Ele (Odegaard) tem sido brilhante. Me dou muito bem com ele, ele trabalha muito nos treinos e nos jogos, tem se saído bem e acho que todos mundo está muito feliz com isso. Ele está sentindo-se em casa - disse Chambers.

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