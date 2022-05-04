Jogador com passagens por São Paulo e Cruzeiro é anunciado como nova contrata contratação do Botafogo

O Botafogo oficializou hoje a contratação de mais um jovem jogador para integrar a equipe sub-23. Após passagens por Cruzeiro e São Paulo, o atacante Paulinho de 21 anos chega para integrar a equipe B do Alvinegro. O atacante natural de Jataí (GO) disputou a última Copa São Paulo pelo Cruzeiro, com quem tinha contrato até o fim deste ano. Paulinho já venceu a mesma competição pelo São Paulo em 2019. Na equipe paulista, o jogador chegou no sub-15.
Paulinho chega para reforçar o time B que vai disputar o Campeonato Brasileiros de Aspirantes, que ainda não tem data definida para começar.