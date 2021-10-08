Joelma fala em manter regularidade no Carioca e projeta próximo duelo do Fluminense: 'Aproveitar o fator casa'

Neste sábado, o Fluminense recebe o Duque de Caxias no CT Vale das Laranjeiras, às 15h, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca de Futebol Feminino. Em preparação para o confronto, Joelma projetou os 90 minutos e destacou a importância de manter o saldo de gols positivo. - Estamos preparadas. Sabemos que é o início da competição, então é essencial vencer, somar pontos e fazer um bom saldo de gols, pois lá na frente será muito importante. Temos que aproveitar o fator casa, somos mandantes, então temos que ir para cima e buscar o resultado, sempre respeitando o adversário para sairmos com os três pontos e mantermos essa crescente no Carioca - afirmou a meia.