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Joel Santana mais perto de ser o novo técnico do Rio Branco

Ex-Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, carismático treinador de 70 anos está sem clube desde 2017

Publicado em 

12 jul 2019 às 18:37

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 18:37

O técnico Joel Santana no comando do Vasco, em 2014 Crédito: Chico Peixoto/Agência Estado
Depois de um Capixabão com o atacante uruguaio Loco Abreu em seu elenco, o Rio Branco está próximo de anunciar mais um grande nome, desta vez para o comando na Copa Espírito Santo: trata-se do técnico Joel Santana, apelidado de "Papai Joel".
O carismático treinador de 70 anos, com passagens por Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Bahia, entre outros, estava sem clube desde 2017, quando comandou o Boavista e o Black Gold Oil, clube da quinta divisão dos Estados Unidos.
Copa Espírito Santo
Na Copa Espírito Santo, o Rio Branco faz a sua estreia no dia 10 de agosto, quando enfrenta o Linhares no Kleber Andrade, às 15 horas.

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