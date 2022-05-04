Joel Carli pode alcançar marca histórica pelo Botafogo contra o Flamengo

Joel Carli está a um passo da história. O argentino precisa entrar em campo para se tornar o estrangeiro com mais partidas na história do Botafogo. O 'Capitán', portanto, pode conquistar a marca diante do Flamengo, no próximo domingo, em jogo da 5ª rodada do Brasileirão. > GALERIA: Saiba os jogadores estrangeiros com mais partidas por clubes brasileiros

O Alvinegro passa por problemas na defesa. Philipe Sampaio sofreu lesão no ligamento colateral do joelho direito, enquanto Kanu tem problema no músculo posterior da coxa.

Sem a dupla de zagueiros titular, Victor Cuesta, que jogou contra o Juventude, é a primeira opção. Mas a segunda vaga fica em aberto. Joel Carli, que finalizou a transição após um edema no tornozelo direito, voltou a treinar com o grupo nesta terça-feira.

Isso pode unir o útil ao agradável. Além de Carli, as outras opções disponíveis de Luís Castro para formar a linha de defesa são Klaus, Lucas Mezenga e Klaus. O camisa 3, vale lembrar, ainda não fez nenhuma partida pelo Brasileirão.

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Com 180 jogos disputados pelo Glorioso, o 'Capitán' está empatado com Rodolfo Fischer como o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa alvinegra. O recorde pode ser batido justamente em um clássico.