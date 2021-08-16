futebol

Joel Carli marca gol após três anos e é essencial em vitória do Botafogo

Último gol do zagueiro havia sido em agosto de 2018, em vitória do Botafogo sobre o Sport pelo Brasileirão; argentino garantiu os três pontos contra o Brasil de Pelotas...
16 ago 2021 às 14:55

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 14:55

Crédito: Vítor Silva / Botafogo
O Botafogo teve um artilheiro não muito comum para garantir a vitória sobre o Brasil de Pelotas, no último domingo, pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. Joel Carli voltou a balançar as redes após três anos e foi essencial para garantir os três pontos ao Alvinegro.
+ Carli comemora vitória, diz que o Botafogo merece voltar para Série A e afirma: 'Estamos no caminho certo'
A última vez que o argentino havia marcado um gol foi em 25 de agosto de 2018, em uma vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Sport, na Série A do Campeonato Brasileiro, também no Estádio Nilton Santos.Desde então, foram praticamente três anos sem saber o que era balançar as redes para o zagueiro. O gol, contudo, saiu em boa hora: o Botafogo, com a vitória, diminuiu a diferença para o G4 da Série B para apenas dois pontos. Veja a tabela da Série B!
O duelo contra o Brasil de Pelotas marcou a primeira vez que Carli foi titular na atual temporada. Recontratado de volta pelo Botafogo em março após uma passagem pelo futebol argentino, o zagueiro fez apenas a segunda partida em toda a época - todos os duelos sob o comando de Enderson Moreira.

