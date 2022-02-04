Joel Carli leva terceiro cartão amarelo e 'fica livre' para sequência de clássicos do Botafogo

O Botafogo não poderá contar com Joel Carli contra o Nova Iguaçu, na próxima partida do Campeonato Carioca. O zagueiro foi advertido pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 4 a 2 sobre o Madureira nesta quinta-feira e terá que cumprir suspensão automática.+ Após vitória, VP do Botafogo destaca 'garotos bons de bola' e exalta base: 'Trabalho de superação'

Apesar da perda do capitão da equipe, a ausência de Carli pode 'render frutos' a médio prazo. Depois do Nova Iguaçu, o Botafogo tem uma sequência de jogos contra Fluminense, Vasco e Flamengo em dez dias.

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O argentino chegará 'zerado' para os duelos, já que a contagem de cartões amarelos é reiniciada quando o jogador cumpre a suspensão automática. Ou seja, Carli tentou - de propósito ou não - não correr o risco de ficar suspenso justamente em uma partida maior do Estadual.

Contra o Nova Iguaçu, na próxima segunda-feira, a opção imediata do Botafogo para a posição é Lucas Mezenga, que ainda não jogou na temporada 2022. O jovem deve formar o miolo de zaga ao lado de Kanu.