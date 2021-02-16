Joel Carli 'flerta' com o Botafogo e comenta publicações em rede social

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Sinais de um retorno? Nos últimos dois dias, um velho conhecido da torcida do Botafogo tem sido figurinha carimbada nos comentários das publicações do clube no Instagram. Trata-se de Joel Carli, zagueiro com passagem por General Severiano entre 2016 e 2020, que vem se mostrando ativo na rede social desde o último domingo.

- Orgulho de vocês estarem fazendo um papel tão importante - comentou em uma publicação sobre o Estádio Nilton Santos ser um ponto de vacinação na luta contra o Covid-19.

- Um craque dentro e fora de campo, merece todo respeito... Bela atitude... - escreveu em uma foto sobre a aposentadoria de Walter Montillo.

Os comentários, é claro, acabam ficando populares e ganhando notoriedade na própria publicação, com curtidas e novos comentários feitos por torcedores, sejam positivos ou negativos.