Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Joel Carli 'flerta' com o Botafogo e comenta publicações em rede social

Com conversas em cima de possível retorno ao clube, argentino tem sido ativo em comentários das postagens do Alvinegro no Instagram...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2021 às 17:51
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Sinais de um retorno? Nos últimos dois dias, um velho conhecido da torcida do Botafogo tem sido figurinha carimbada nos comentários das publicações do clube no Instagram. Trata-se de Joel Carli, zagueiro com passagem por General Severiano entre 2016 e 2020, que vem se mostrando ativo na rede social desde o último domingo.
- Orgulho de vocês estarem fazendo um papel tão importante - comentou em uma publicação sobre o Estádio Nilton Santos ser um ponto de vacinação na luta contra o Covid-19.
- Um craque dentro e fora de campo, merece todo respeito... Bela atitude... - escreveu em uma foto sobre a aposentadoria de Walter Montillo.
Os comentários, é claro, acabam ficando populares e ganhando notoriedade na própria publicação, com curtidas e novos comentários feitos por torcedores, sejam positivos ou negativos.
Com uma dívida junto ao Alvinegro desde que saiu, uma das formas que as partes estão conversando para tentar negociar o valor é com um possível retorno do zagueiro, atualmente no Aldosivi-ARG, ao clube de General Severiano. As negociações não são fáceis, mas existe a possibilidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados