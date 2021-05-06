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Jobson fala sobre recuperação e expectativa de volta ao Santos

Cirurgia no joelho do volante completa três meses nesta quinta. Jogador fala sobre o período de recuperação e projeta voltar aos gramados no segundo semestre...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 10:35

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 10:35
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
No último dia 16 de abril, o volante Jobson completou dois anos no Santos desde que foi anunciado. Contudo, o jogador não pôde comemorar em campo devido a uma cirurgia no joelho. Em conversa com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Jobson falou sobre sua recuperação. Ele completa três meses de cirurgia nesta quinta-feira.- Desde o primeiro dia do tratamento venho evoluindo muito bem. Hoje me sinto cada vez melhor, até porque comecei a correr no campo. Sigo fazendo atividades na academia, bike, fortalecimento e tratando em dois períodos, mas o principal com certeza foi ter começado as corridas no campo e a fazer alguns momentos de equilíbrio com bola - afirmou o volante.
O volante também falou sobre a expectativa de volta para o próximo semestre e que não quer pular etapas. Jobson ainda falou sobre o tempo com os filhos e a família estão sendo importantes para mantê-lo forte nesse momento.
As melhores possíveis! Estou trabalhando muito, mas tranquilo, vivendo um dia de cada vez. O processo é lento, eu sei disso e não quero antecipar nada, mas fazer as coisas certas para voltar bem e ainda mais forte. É difícil dizer que tem parte boa em uma lesão porque eu estou deixando de fazer a coisa que eu mais amo, mas estar mais com meus filhos me fortalece. O Jobson nasceu no final do ano passado, estou tendo a oportunidade de acompanhar os primeiros passos dele e está sendo uma experiência incrível. Minha família é a base de tudo e tem sido minha força para superar esse momento - revelou Jobson ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.O jogador ainda comemorou a marca de dois anos vestindo a camisa do Santos e relevou estar vivendo um sonho. Apesar de não poder celebrar a marca jogando, Jobson quer recompensar em seu retorno à equipe.
"Marca significativa para mim, com certeza. Jogar aqui é a realização de um sonho, sempre quis estar no Santos. Seria muito melhor comemorar essa data em campo, mas estou consciente que vai chegar o dia de voltar em breve e vou honrar como sempre essa camisa. Foram muitos altos e baixos mas nunca me doei menos, nunca faltou esforço da minha parte", comentou o jogador.

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