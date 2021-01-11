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futebol

Jobson comemora volta ao Santos e destaca o gol de "biquinho"

Autor do gol da vitória do Santos no clássico levou a bola do jogo para casa...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 11:11

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 11:11

Crédito: Jobson fez o gol da vitória do Santos no clássico deste domingo. Divulgação Twitter Santos
Jobson voltou a ser titular do Santos neste domingo depois de sofrer com uma inflamação no tendão calcâneo, que o deixou fora de algumas partidas. O volante, que fez o gol da vitória do Peixe contra o São Paulo, festejou o retorno e fez questão de agradecer a toda equipe médica do clube.- Fico muito feliz. Agradeço a Deus e ao departamento médico. Uma lesão que teria que ter mais tempo de tratamento, mas, com a ajuda deles, fiz vários procedimentos para adiantar. Hoje pude jogar e ajudar a equipe. Acho que a gente tem que dedicar a vitória ao departamento. Aqui é uma família, independentemente de quem veste a camisa. Hoje conseguimos vencer o líder do campeonato - disse Jobson.Outro ponto comentado pelo volante foi o gol da vitória, marcado com ele entrando na área e dando um biquinho, surpreendendo Tiago Volpi.
"A gente tem que ter recursos. Alguns não têm e outros têm. Tive um pouco de sorte, o que dava era o biquinho. Já acompanhei muito, vi muitos jogadores que faziam gol assim. Hoje pude fazer e ajudar", concluiu.
Jobson e o Santos focam suas forças agora na decisão da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors. O jogo será quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro e o Peixe precisa vencer para avançar para a final. O argentinos avançam com vitória ou empate com gols. Outro 0 a 0 leva a disputa para os pênaltis.

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