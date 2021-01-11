Jobson comemora volta ao Santos e destaca o gol de "biquinho"

Jobson voltou a ser titular do Santos neste domingo depois de sofrer com uma inflamação no tendão calcâneo, que o deixou fora de algumas partidas. O volante, que fez o gol da vitória do Peixe contra o São Paulo, festejou o retorno e fez questão de agradecer a toda equipe médica do clube.- Fico muito feliz. Agradeço a Deus e ao departamento médico. Uma lesão que teria que ter mais tempo de tratamento, mas, com a ajuda deles, fiz vários procedimentos para adiantar. Hoje pude jogar e ajudar a equipe. Acho que a gente tem que dedicar a vitória ao departamento. Aqui é uma família, independentemente de quem veste a camisa. Hoje conseguimos vencer o líder do campeonato - disse Jobson.Outro ponto comentado pelo volante foi o gol da vitória, marcado com ele entrando na área e dando um biquinho, surpreendendo Tiago Volpi.