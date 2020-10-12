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Jobson agradece Cuca por chances e menciona parceria com Pituca no Santos: 'Fica fácil jogar'

Camisa 8 emplacou a segunda partida seguida como titular na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, neste domingo (11), pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 22:04

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 22:04

Após iniciar a segunda partida consecutiva entre os titulares, o volante Jobson agradeceu ao técnico Cuca pelas chances que tem ganho no Santos, entre elas neste domingo (11), quando o Peixe bateu o Grêmio por 2 a 1, pela 15ª rodada do Brasileirã0, na Vila Belmiro.
– Tenho que agradecer ao professor Cuca, que tem conversado comigo e me passado confiança. Procuro honrar essa camisa e mostrar do que sou capaz – disse o jogador à Santos TV ao fim da partida. O camisa 8 tem atuado ao lado de Diego Pituca, com quem até pouco tempo concorria posição. Volante, Jobson atua majoritariamente como primeiro homem de meio-campo, posição que o parceiro também atual. Contudo, Pituca tem sido escalado muito mais como segundo jogador da zona central, do que a primeira, fazendo de algo que era para ser uma briga sadia por espaço entre os titulares se tornasse uma parceria.
– Quando você entra do lado do Pituca fica fácil jogar, porque ele me ajuda e eu ajudo ele. Para ter um bom entrosamento, basta se comunicar dentro de campo. Então, a gente procura conversar muito para poder fazer o que a gente vem fazendo – pontuou Jobson.
O meia foi o único santista que deixou a partida contra o Tricolor Gaúcho amarelado. Foi o terceiro dele, que ficará de fora do duelo contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira (14), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.
– Infelizmente tomei o terceiro (amarelo), mas ele (Cuca) me disse para descasar e pensar no jogo que eu voltar – afirmou o camisa 8.
Contratado durante a temporada passada, após se destacar pelo Red Bull Brasil, no Campeonato Paulista, Jobson tem 26 partidas e um gol marcado com a camisa santista.

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