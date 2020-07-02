Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jobson afirma que elenco do Santos está motivado: 'Soube se cuidar'

Volante não escondeu saudades da bola e ansiedade de retomar os treinamentos: 'Foi um período angustiante'...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 10:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 10:49
Crédito: Ivan Storti/Santos
Após mais de 100 dias, o elenco do Santos retornou aos treinamentos com bola na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Peça importante em alguns jogos do Peixe antes do início da pandemia do novo coronavírus, que paralisou o futebol nacional, o volante Jobson garantiu que o elenco está motivado nesta retomada.
De acordo com o atleta, um dos sinais do interesse coletivo está na boa forma apresentada pelo grupo na reapresentação. O próprio preparador físico, José Pedro Pinto, afirmou recentemente que os jogadores retornaram para as atividades fisicamente melhores que no início do ano, mesmo com dois meses a mais de pausa.
– O elenco todos soube se cuidar e voltamos em boa forma. Todo mundo está bem motivado para seguir trabalhando forte e poder ajudar o Santos FC – disse ao site oficial do Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados