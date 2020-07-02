Jobson afirma que elenco do Santos está motivado: 'Soube se cuidar'

Crédito: Ivan Storti/Santos

Após mais de 100 dias, o elenco do Santos retornou aos treinamentos com bola na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Peça importante em alguns jogos do Peixe antes do início da pandemia do novo coronavírus, que paralisou o futebol nacional, o volante Jobson garantiu que o elenco está motivado nesta retomada.

De acordo com o atleta, um dos sinais do interesse coletivo está na boa forma apresentada pelo grupo na reapresentação. O próprio preparador físico, José Pedro Pinto, afirmou recentemente que os jogadores retornaram para as atividades fisicamente melhores que no início do ano, mesmo com dois meses a mais de pausa.