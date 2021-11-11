João Victor vira alvo do Benfica, e Corinthians admite que propostas devem chegar: 'É natural'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians pode receber em breve uma proposta do Benfica por João Victor. O jovem zagueiro de 23 anos está no topo da lista do clube português para substituir Lucas Veríssimo, que sofreu grave lesão no joelho e ficará afastado por cerca de oito meses. No Timão, o interesse europeu é visto como natural e a prioridade é um negócio em definitivo. A informação foi da primeiramente pelo jornalista Bruno Andrade, do Uol, e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A princípio, o Benfica busca uma negociação por empréstimo com obrigação de compra, mas deve encontrar resistência no Alvinegro, caso opte por avançar pelo zagueiro brasileiro. No Parque São Jorge, a prioridade é uma transferência com compra imediata, avaliando João em um valor que varia entre 10 e 12 milhões de euros (R$ 62 milhões e R$ 74 milhões na cotação atual).

Como tem apenas 55% dos direitos do jovem defensor, o Corinthians busca uma negociação que possa agradar aos cofres e ao orçamento, que planejou quase R$ 100 milhões em vendas neste ano. Há quem diga que, mesmo com essa ideia, o valor possa ser mais baixo dependendo da conversa com o Benfica, que precisa de um jogador já para a janela de janeiro e tem pressa.Na manhã desta quinta-feira, no evento de inauguração do busto de Zé Maria no Parque São Jorge, o presidente Duilio Monteiro Alves foi perguntado sobre o tema pelos jornalistas que estiveram no local. Segundo o mandatário corintiano, ele não sabia desse interesse, mas vê como natural que propostas por João Victor cheguem em breve, pois seu desempenho leva a isso.

- Essa notícia estou sabendo agora, mas João Victor vem fazendo um excelente campeonato e a gente imagina que realmente virão (propostas), tivemos consultas no meio do ano, é natural pelo desempenho. Vão aparecer propostas e sondagens. A gente fica feliz, não só com ele, mas com outros que subiram da base e que têm potencial para ajudar o Corinthians no campo e na parte financeira - declarou o dirigente alvinegro.