João Victor torce para Corinthians acertar o retorno de Paulinho: 'Seria uma coisa muito boa para a gente'

Depois de treinar junto com o elenco do Corinthians na manhã desta sexta-feira, em preparação para o jogo contra a Chapecoense, na próxima segunda, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro João Victor concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava. E um dos assuntos comentados pelo jogador foi a possibilidade de o clube acertar a contratação do volante Paulinho, ex-jogador de grande sucesso pelo Alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Ao ser questionado sobre como vê a chance de o Timão voltar a contar com o atleta, em um interesse admitido abertamente pelo presidente Duílio Monteiro Alves, o jovem de 23 anos deixou claro que torce pela chegada do veterano volante, que é quase exatamente dez anos mais velho do que o defensor - nasceu em 25 de julho de 1988, enquanto o zagueiro em 17 de julho de 1998.

Ou seja, quando João Victor completou oito dias de vida, Paulinho fez 10 anos. E em 4 de julho de 2012, data em que o meio-campista ergueu o histórico título da Copa Libertadores pelo Timão, o zagueiro ainda não havia comemorado o seu 14º aniversário. Porém, a chance real de contratação do reforço poderá unir estas duas diferentes gerações de jogadores em campo a partir de 2022.- Sem dúvidas, se o Paulinho chegar será uma coisa muito boa para a gente, é um grande jogador, não trabalhei com ele ainda, eu era um pouco mais novo na época que ele estava aqui no clube - recordou João Victor nesta sexta-feira.

Em seguida, o defensor exaltou a versatilidade que o volante exibiu com a camisa do Corinthians, pelo qual conseguia dividir bem as suas funções defensivas com a sua vocação para ajudar o ataque e também marcar gols - balançou as redes por 34 vezes em 167 partidas disputadas pelo clube.

- Mas o que eu via do Paulinho na televisão, acompanhava os jogos dele, era impressionante, é um cara que tinha total importância no setor ofensivo do clube, no defensivo também, mas muito no ofensivo. Então, se ele chegar realmente aqui, eu acho que vai ser a chegada de um grande ídolo do clube, um grande jogador - completou João Victor.

Durante a sua primeira passagem pelo Corinthians, ocorrida entre 2010 e 2013, Paulinho se tornou um dos principais jogadores do time que conquistou o Brasileirão de 2011, a Libertadores e o Mundial de Clubes da Fifa de 2012 e ainda o Paulistão de 2013, ano em que o atleta foi contratado pelo Tottenham.

Sem conseguir fazer sucesso pelo clube inglês, o volante se transferiu para o Guangzhou Evergrande em 2015 e depois chegou a ser contratado em 2017 pelo Barcelona, no qual atuou apenas por uma temporada antes de retornar ao clube chinês em 2018 e permanecer na equipe até junho deste ano. No mês seguinte, ele foi anunciado como reforço do Al Ahli, mas acabou alegando razões pessoais para rescindir contrato com o clube árabe já em setembro.

PAULINHO SEGUE NA MIRA DO CLUBE

Atualmente sem clube, Paulinho só poderia defender o Corinthians a partir de 2022, pois as inscrições do Campeonato Brasileiro se encerraram há um bom tempo. Mesmo assim, a direção alvinegra espera poder contar com o atleta a partir de janeiro e continua trabalhando para acertar a sua contratação.

Na primeira quinzena deste mês, uma fonte muito próxima ao volante revelou ao LANCE! o seu desejo de que o jogador volte a defender o Timão a partir do próximo ano, mas preferiu não exibir otimismo ao projetar essa possibilidade.

- O destino dele só Deus é quem sabe, não é verdade? Mas vamos esperar qual será o desejo dele - disse a fonte ao LANCE! naquela ocasião.

Paulinho está no Brasil atualmente e nos últimos clubes que defendeu vinha tendo um padrão salarial considerado alto para o Timão no momento. Porém, como ele só poderá voltar a jogar em janeiro, o clube tem tempo para criar a engenharia financeira necessária para bancar os vencimentos do atleta.