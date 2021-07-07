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João Victor quer pontos fora de casa e projeta Brasileirão do Corinthians: 'Vão ver onde vamos terminar'

Zagueiro confia em dois bons jogos do Timão como visitante nas próximas rodadas e rechaça desconfiança que o público e a mídia têm demonstrado em relação à equipe...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 13:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 13:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians não tem vivido uma boa fase dentro de casa no Brasileirão, tendo perdido pontos importantes na Neo Química Arena. Agora o time vai ter duas partidas consecutivas como visitante para tentar recuperar o que deixou para trás em Itaquera. João Victor, titular da zaga, sabe disso e crê em boas partidas nos próximos dias e projetou que o Alvinegro vai calar os críticos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista coletiva no início da tarde desta quarta-feira, o zagueiro falou dessa fase de oscilação como mandante do Timão e garantiu que a equipe vai buscar os seis pontos nos dois duelos que terá fora de casa nesta quinta e no próximo domingo, contra Chapecoense e Fortaleza, respectivamente.
- Eu acho que nos nossos jogos em casa a gente vem pegando equipes de muita qualidade, que dificultam um pouco, independente de ser em casa ou fora temos que sempre buscar a vitória. Os dois próximos fora a gente vai tentar fazer o máximo de pontos, estamos em busca dos seis pontos, mas não queremos perder partidas, queremos subir na tabela e certeza que vamos fazer dois grandes jogos fora de casa - declarou o jovem defensor.Perguntado sobre o excesso de empates do time (cinco em nove rodadas) no Brasileirão, João afirmou que o Corinthians sempre joga para vencer, mas que na impossibilidade de buscar os três pontos, a meta é garantir pelo menos um.​
- Em termos do empate, sem dúvidas, a gente joga pra ganhar, se não ganhar a gente pensa em empatar, nunca perder, a gente tem que sempre pontuar e subir.
Com essa confiança em dias melhores, João Victor também mandou um recado para aqueles que desconfiam do poder de fogo do Timão para o Campeonato Brasileiro. Se alguém acha que o Alvinegro irá brigar contra o rebaixamento, o zagueiro indica que essas pessoas irão se surpreender no fim do ano.
- O que o povo e os repórteres falam em brigar lá embaixo a gente não leva em consideração, a gente sabe que vai brigar em cima da tabela, sim e vocês vão ver onde vamos terminar o campeonato - concluiu.
O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, às 21h, para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, pela 10ª rodada do Brasileirão-2021. O Timão ocupa a 13ª posição na tabela, com 11 pontos em nove rodadas até aqui.

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