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João Victor lamenta derrota do Corinthians para o Fortaleza: 'Infelizmente a bola não entrou'

Defensor agora mira em semana livre que o TImão terá antes de enfrentar o Atlético-MG: 'Vai dar para descansar e se preparar para o próximo jogo'...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 23:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 23:43
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O zagueiro João Victor lamentou a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Fortaleza, neste domingo (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Segundo o defensor, o primeiro tempo corintiano foi abaixo, mas houve melhora na etapa final, ainda que o Timão não tenha revertido o resultado construído pelo Leão nos 45 minutos iniciais.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasilerião e simule os próximos jogos– Não foi o resultado que a gente queria, a gente veio para Fortaleza buscando os três pontos. O primeiro tempo foi abaixo, o segundo tempo a gente encaixou um pouco mais a marcação, conseguiu jogar um pouco mais, ficar um pouco mais com a bola, mas infelizmente a bola não entrou – disse o camisa 33 ao Premiere.
Após a partida, o Time do Povo terá uma semana livre. O clube volta a campo no próximo sábado (17), às 19h, contra o Atlético-MG, na Neo Química Arena.
– Agora é focar na próxima semana, que é livre, vai dar para descansar e preparar a equipe para o próximo jogo – pontuou João Victor.
Nas graças do técnico Sylvinho, João, que é prata da casa corintiana, foi titular nos últimos 11 compromissos, sendo que em dez atuou durante 90 minutos.

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