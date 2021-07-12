João Victor lamenta derrota do Corinthians para o Fortaleza: 'Infelizmente a bola não entrou'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O zagueiro João Victor lamentou a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Fortaleza, neste domingo (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o defensor, o primeiro tempo corintiano foi abaixo, mas houve melhora na etapa final, ainda que o Timão não tenha revertido o resultado construído pelo Leão nos 45 minutos iniciais.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasilerião e simule os próximos jogos– Não foi o resultado que a gente queria, a gente veio para Fortaleza buscando os três pontos. O primeiro tempo foi abaixo, o segundo tempo a gente encaixou um pouco mais a marcação, conseguiu jogar um pouco mais, ficar um pouco mais com a bola, mas infelizmente a bola não entrou – disse o camisa 33 ao Premiere.

Após a partida, o Time do Povo terá uma semana livre. O clube volta a campo no próximo sábado (17), às 19h, contra o Atlético-MG, na Neo Química Arena.

– Agora é focar na próxima semana, que é livre, vai dar para descansar e preparar a equipe para o próximo jogo – pontuou João Victor.