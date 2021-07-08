João Victor explica influência de Sylvinho na boa fase defensiva do Corinthians: 'Conhece muito'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Se tem algo funcionando bem neste início de trabalho de Sylvinho, definitivamente é setor defensivo. No Brasileirão, por exemplo, o time tem, em média, uma das melhores defesa nessas nove primeiras rodadas. Não é à toa, já que o treinador é um especialista na função e tem empresado seu conhecimento ao elenco atual, principalmente aos jovens zagueiros.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o clube nesta temporada

Um deles é o titular da zaga ao lado de Gil: João Victor. O garoto tem se firmado cada vez mais na posição e tem aproveitado os conselhos de Sylvinho, que foi um lateral-esquerdo de enorme carreira na Europa, para ser melhor ainda.

- Participação do Sylvinho é praticamente mais importante para a gente, a gente vem trabalhando muito o setor defensivo, ele como conhece muito a função vem passando informações para gente se precaver diante dos atacantes e isso acontece para a gente cometer poucas faltas e sofrer poucos gols.Nas nove rodadas que o Corinthians disputou neste Brasileirão, apenas sete gols foram sofridos, média de 0,78 por partida, algo bem baixo em uma edição tão equilibrada quanto a atual. Para João Victor, a equipe que não toma gols, sempre está mais próxima de vencer. Segundo o zagueiro, o treinador tem feito muitos treinos específicos para o setor com situações reais de jogo.

- Realmente a gente vem fazendo bastante treinos específicos ali no sistema defensivo, até porque o time que não toma gol, é o time que tem mais chances de sair vitorioso na partida. A gente treina muita bola aérea, bola parada, saídas de jogo, são coisas que acontecem muito, então são coisas que a gente tem que estar ali bem ligado e concentrado para não errar.

Por fim, João Victor tentou explicar quais são os toques dados por Sylvinho que fazem a diferença dentro de campo. De acordo com o zagueiro, esse é o "segredo" do sucesso da zaga corintiana neste início de Brasileirão.

- São esses pequenos detalhes, uma informação, um posicionamento que ele passa, que fazem total diferença no jogo, você pode ganhar uma bola se posicionando melhor, acho é isso que faz a gente ter sucesso ali no setor defensivo - concluiu o jovem defensor.