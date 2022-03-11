João Victor aponta maior intensidade nos treinos do Corinthians e elogia Vítor Pereira: 'Disposto a conversar'

Na tarde desta sexta-feira (11), o zagueiro do Corinthians, João Victor, concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava. Mesmo com apenas duas semanas de treinos sob o comando de Vítor Pereira, o defensor notou algumas mudanças impostas pelo treinador português.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

- A principal mudança foi a intensidade nos treinamentos. Ele é um cara que gosta muito que a gente, setor defensivo, fique no meio-campo. Se houver pressão, tentar roubar a bola no campo adversário. Ele foca bastante no setor defensivo. Gosta que a gente, quando perde a bola, esteja em cima o mais rápido possível, para não correr 50 metros para trás. Essas foram as mudanças que percebi, o resto não muda muita coisa - afirmou o defensor.

Na primeira partida de Vítor, na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, o Timão terminou os 15 minutos finais do jogo com uma linha de três defensores. Para João Victor, essa variação no esquema tático pode beneficiar suas características.

- Independentemente da formação, tenho essas características de sair jogando, querer conduzir a bola. Me adapto às duas formações que precisarem. Gosto muito da saída de três, mas se for da vontade do treinador começar com três zagueiros ou na linha de quatro, independente do que ele opte, vamos estar bem preparados para fazer um bom jogo - ponderou.

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Segundo o zagueiro de 23 anos, Vítor Pereira é uma pessoa com ouvidos abertos para todos os jogadores do elenco, e a comissão técnica do português passa muita confiança aos atletas do clube.

- A primeira conversa com o Vítor foi muito boa. Ele é um cara que está disposto a conversar, trocar ideia. Não é o cara que tem o método dele e não quer ouvir ninguém. Ele sempre está conversando, vendo se dá ou não para fazer. Estamos muito confiantes, a comissão dele passa bastante confiança para nós. Primeiro jogo perdemos, infelizmente um clássico, mas nessa segunda semana estamos mais adaptados - disse.

Ainda sobre o Majestoso, João Victor acredita que o alvinegro paulista, por não estar totalmente adaptado às ideias de Pereira, pecou na transição ofensiva com mais agilidade, algo que os antigos treinadores do clube não costumavam pedir.

- O time sentiu dificuldade na maneira de sair de trás um pouco mais rápido. Quando rouba a bola, ele quer que a gente saia mais rápido para o meio-campo. Ele gosta que os laterais subam também. A maior dificuldade é subir muito rápido, porque a gente não tinha esse hábito de sair tão rápido quanto ele pede. Isso fez com que a gente corresse bastante. Corri 10,5km contra o São Paulo. Pegou a gente de surpresa, não estávamos acostumados. Mas agora, nesses duas semanas, já estamos muito melhor.

O Corinthians volta a campo neste sábado (12), às 18h30 na Neo Química Arena, contra a Ponte Preta, em duelo válido pela décima primeira rodada do Paulistão.