João Victor acredita que substituto de Gil dará conta do recado pelo Corinthians contra o Atlético-GO

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

Titular em 18 dos 19 jogos do Corinthians neste Campeonato Brasileiro, o zagueiro João Victor atuará ao lado de um companheiro de zaga diferente pela primeira vez na competição neste domingo (12), às 18h15, pela 20ª rodada do Brasileirão, contra o Atlético-GO, em Goiânia, já que Gil recebeu o terceiro cartão amarelo na última terça-feira (7), no empate em 1 a 1 contra o Juventude, na Neo Química Arena, pela competição nacional.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDe acordo com o defensor, o lugar do camisa 4 pode ser ocupado por Raul Gustavo, Léo Santos ou até mesmo Xavier, que é volante, improvisado no setor.

- Gil é um grande zagueiro, mas independentemente de quem entre, seja Léo Santos, Xavier, Raul, são jogadores que, com certeza, vão suprir a necessidade em campo, são de altíssimo nível. Tenho certeza de quem entrar vai dar contra do recado, fazer uma grande partida e sair com os três pontos – disse o jogador em entrevista coletiva virtual concedida nesta sexta-feira (10).

Contudo, a tendência é que Raul seja o escolhido para herdar a vaga de Gil.

Titular do Timão na estreia do Brasileiro, contra o próprio Atlético-GO, na Neo Química Arena, no dia 30 de maio, a jovem promessa corintiana acabou perdendo a posição no jogo seguinte, contra o América-MG, em Belo Horizonte, para o próprio João Victor.

Um turno depois, João e Raul devem formar a zaga corintiana contra o Dragão.

Nos três meses em que esteve sem entrar em campo, Raul Gustavo viveu momentos complicados, como a perda do filho que estava esperando, na 33ª semana de gestação da namorada do atleta, e até mesmo uma negociação frustrada com o Bordeaux, da França, por conta de um fair play financeiro no futebol francês.

João Victor deixou claro que o grupo do Corinthians acolheu bem Raul durante os momentos delicados que o atleta passou.

- Todo mundo conversa com o Raul. Menino do bem, passou por momentos complicados na vida. Família deu suporte. Ele está preparado para jogar. Se for ele que for jogar, tenho certeza que o grupo acolheu muito ele nesse momento e vai ter a oportunidade de entrar em campo e dar o máximo de si – afirmou o camisa 33.