João Ricardo, da Chapecoense, comenta sobre protocolos para volta do futebol

Crédito: Divulgação/Chapecoense

A situação do Brasil mediante a pandemia do novo coronavírus não é boa e o goleiro João Ricardo, da Chapecoense, foi absolutamente sincero ao comentar sobre o tema em relação as projeções de retomada das competições em território nacional.

Na sua visão, nem mesmo os países da Europa (que já estão com os torneios novamente em curso) estavam efetivamente preparados para que a bola voltasse a rolar. Contudo, é necessário que haja confiança nos protocolos elaborados, algo que ele vê como um processo natural conforme a passagem das rodadas.

- O Brasil não está preparado, como nenhum outro país está. Mas nós, jogadores, comissão técnica e dirigentes acreditamos que as autoridades criaram protocolos de segurança que vão fazer com que ninguém que esteja trabalhando corra riscos. Isso nos tranquiliza para focarmos só no jogo - disse em entrevista ao 'Estadão'.

Logo na primeira partida de retorno, marcada para o dia 8 de julho, a Chape terá a missão de enfrentar o atual campeão e rival da equipe na decisão de 2019, o Avaí. Todavia, nada que deixe o goleiro mais preocupado do que o normal, preferindo ele olhar pelo lado da motivação extra que um clássico traz aos torcedores e também aos jogadores:

- Voltar logo em um clássico é o que todo jogador deseja. Por mais que esteja sem ritmo de jogo, sem entrosamento, mas clássico é algo diferente. Isso serve de motivação para a volta. É um jogo importante para a Chapecoense e precisamos trabalhar forte para voltar bem.