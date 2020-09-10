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futebol

João Pedro é destaque em goleada do Vasco Sub-20 com três assistências

Contratado junto ao Tigres-RJ, volante estreou com a camisa cruz-maltina  vitória por 8 a 1 pela Taça Guanabara e foi um dos destaques da partida servindo os novos companheiros...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 19:18

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 19:18
Crédito: Marcos Farias
Contratado pelo Vasco junto ao Tigres-RJ, o volante João Pedro estreou com a camisa cruz-maltina, na última quarta-feira, em jogo válido pela Taça Guanabara sub-20 e deu um verdadeiro show. Um dos destaques do jogo, João distribuiu três assistências para os novos companheiros, na goleada por 8 a 1 sobre a Cabofriense.
– Estou muito feliz. Não podia ter sensação melhor que essa nesse momento. Estrear com essa camisa pesada e ainda poder fazer um jogo desse, além de ser eleito o melhor campo, não tenho palavras pra descrever o meu sentimento, só agradecer a todas as pessoas que me apoiaram – comentou o camisa 5.
Elogiado desde que chegou ao Vasco, João Pedro já foi chamado por Ramon Menezes para treinar no time principal. O defensor fala da boa relação entre a comissão técnica do time profissional e a base.
– Já treinei sim com a equipe profissional, foi um aprendizado e está sendo uma boa relação. Estou aprendendo bastante, é muito bom estar com jogadores experientes e absolver o máximo possível.
Apesar de intenso dentro de campo, João Pedro mostra ser mais reservado. Recém-chegado ao clube, o jogador conta como bom o bom ambiente no Vasco ajuda para que ele possa se sentir à vontade.
– Eu gosto de jogar assim como como puderam ver. Aqui no clube deixam a gente bem à vontade pra jogar, isso facilitou na minha adaptação que foi até bem rápida. Agora é focar por mais, é só o começo – concluiu.

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