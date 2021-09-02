João Pedro é apresentado no Corinthians: 'Sou um lateral ofensivo, mas com consciência defensiva'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians apresentou o lateral João Pedro na tarde desta terça-feira, em entrevista coletiva virtual diretamente do CT Joaquim Grava. Trajando a camisa 2, o jovem de 24 anos explicou suas características em suas primeiras palavras como atleta alvinegro. Além disso, ele falou das lesões e de como lida com elas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Antes de falar de suas características como lateral ofensivo e com consciência defensiva, que adquiriu ao longo dos últimos anos, João aproveitou para dizer o quanto estava motivado a fazer essa passagem pelo Timão dar certo.

- Estou muito grato com essa oportunidade, muito motivado, que corra tudo bem, que tudo aconteça conforme o esperado. Eu sou um lateral que hoje em dia criou muito mais consciência, que a parte defensiva é muito importante, precisa ter essa parte defensiva muito forte. Aprendi muito com o tempo, mas sou um lateral que apoia muito bem, tenho muita força física, gosto de apoiar, então acredito que tenho muita consciência na parte defensiva, mas a minha melhor característica seria a parte ofensiva, então sou um lateral bem ofensivo.Com essa consciência defensiva adquirida em parte no futebol europeu, ele acredita que sua contribuição para o esquema de Sylvinho será de grande avalia, ainda que não tenha tido muito contato em campo com a comissão técnica. Ele espera aprender ainda mais como o novo treinador.

- Eu criei essa consciência, em Portugal me ajudou muito, porque eles pregam parte defensiva dos laterais, aprendi lá isso. Tive um contato com ele (Sylvinho) ainda foi pouco em explicação dentro de campo, porque estava treinando parte física, essa semana eu tive mais contato com o grupo para treinar com bola. Estou pegando bem como ele gota de trabalhar, presto muita atenção para aprender o quanto antes, para quando tiver a oportunidades poder fazer o que ele gosta. Tive contato com ele, ele me passou as situações, como ele gosta, vou continuar trabalhando - analisou o lateral.

João teve algumas lesões nos últimos anos que acabaram atrapalhando sua sequência nos últimos clubes. No entanto, ele diz que está recuperado e já jogou depois disso, mas destaca que ainda não pode acelerar as etapas, uma vez que não entra em campo há alguns meses e precisa de um tempo.

- Essa sendo a minha segunda semana de trabalho, me sinto melhor, muito bem. Sobre as lesões, estou totalmente recuperado, já joguei depois de lesão. O quanto antes eu tiver a oportunidade de estar em campo e estreando estarei feliz. Mas não posso acelerar demais, porque já vem um tempo sem treinar com o grupo. Venho trabalhando, essa é a segunda semana. Espero que o quanto antes ter essa oportunidade - concluiu.