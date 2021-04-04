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João Pedro admite nervosismo por estreia no time titular e diz: 'O lugar do Vasco é entre os quatro para cima'

Formado nas categorias de base do Vasco, João Pedro foi um dos destaques positivos da equipe diante do Bangu...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 23:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2021 às 23:49
Crédito: Arquivo Pessoal
Em jogo movimentado com direito a seis gols, o Vasco venceu o Bangu por 4 a 2, no estádio Raulino de Oliveira. Um dos destaques do Gigante da Colina na partida foi o jovem João Pedro formado nas categorias de base do clube. O camisa 21 admitiu um pouco de nervosismo com a estreia pelo time titular e afirmou que está feliz por ajudar o Cruz-maltino.
> 50 anos do Animal! Veja grandes lances de Edmundo por Vasco e Palmeiras- A gente começa um pouco nervoso porque é o primeiro jogo como titular em um clube gigante como é o Vasco da Gama, mas estou aqui há oito anos, então sempre estive sonhando com esse momento e fico feliz em ajudar a equipe a chegar mais perto da classificação que é o nosso objetivo. O lugar do Vasco é entre os quatro para cima. Vamos buscar essa classificação e o título.O técnico Marcelo Cabo colocou em campo um time alternativo, com todos os 11 titulares sendo jogadores formados na base do clube. João Pedro lembrou desse fato e exaltou a base do Vasco.
- Mesmo com um time alternativo, com a rapaziada da base, a gente já se conhece muito bem e acho que fizemos um bom jogo e conseguimos levar essa vitória.
Perguntado sobre os sonhos que tem na carreia, ele admitiu querer alçar voos maiores, mas não sem antes dar alegria para a torcida.
- Eu quero me estabelecer primeiro no Vasco e, depois, alçar voos como qualquer jogador sonha, mas primeiro gostaria de fazer uma boa temporada aqui no Vasco e dar alegria para a torcida, com certeza.

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