João Pedro admite nervosismo por estreia no time titular e diz: 'O lugar do Vasco é entre os quatro para cima'

Crédito: Arquivo Pessoal

Em jogo movimentado com direito a seis gols, o Vasco venceu o Bangu por 4 a 2, no estádio Raulino de Oliveira. Um dos destaques do Gigante da Colina na partida foi o jovem João Pedro formado nas categorias de base do clube. O camisa 21 admitiu um pouco de nervosismo com a estreia pelo time titular e afirmou que está feliz por ajudar o Cruz-maltino.

> 50 anos do Animal! Veja grandes lances de Edmundo por Vasco e Palmeiras- A gente começa um pouco nervoso porque é o primeiro jogo como titular em um clube gigante como é o Vasco da Gama, mas estou aqui há oito anos, então sempre estive sonhando com esse momento e fico feliz em ajudar a equipe a chegar mais perto da classificação que é o nosso objetivo. O lugar do Vasco é entre os quatro para cima. Vamos buscar essa classificação e o título.O técnico Marcelo Cabo colocou em campo um time alternativo, com todos os 11 titulares sendo jogadores formados na base do clube. João Pedro lembrou desse fato e exaltou a base do Vasco.

- Mesmo com um time alternativo, com a rapaziada da base, a gente já se conhece muito bem e acho que fizemos um bom jogo e conseguimos levar essa vitória.

Perguntado sobre os sonhos que tem na carreia, ele admitiu querer alçar voos maiores, mas não sem antes dar alegria para a torcida.