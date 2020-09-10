futebol

João Paulo valoriza vitória e destaca momento: 'Vivendo um sonho'

Goleiro realizou mais uma bela partida, ao defender três boas chances logo no começo do jogo. Santos pula para a sexta colocação da competição, com 14 pontos conquistados...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 00:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 00:13
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos venceu o Atlético-MG por 3 a 1, na Vila Belmiro contando, mais uma vez, com uma grande atuação do goleiro João Paulo. O arqueiro fez pelo menos três grandes defesas que ajudaram no triunfo santista. Questionado sobre seu momento no clube, o jogador comemorou.
- Só tenho que agradecer a Deus. Estou vivendo um sonho aqui no Santos, sempre sonhei em defender essa camisa. Hoje realizo o meu sonho e só tenho que agradecer a chance - afirmou o camisa 34 ao 'Premiere'.
João Paulo também destacou a boa vitória santista. Com o trunfo, a equipe de Cuca soma 14 pontos, e está na sexta colocação no Brasileirão. - Vitória importante, sabíamos que ia ser um jogo difícil. Nós se dedicamos bastante nos treinamentos. Essa vitória é muito importante para a nossa moral na competição - finalizou.
Agora, o Santos se prepara para o clássico diante do São Paulo, no próximo sábado (12), às 19h, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria
Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial

