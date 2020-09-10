João Paulo valoriza vitória e destaca momento: 'Vivendo um sonho'

O Santos venceu o Atlético-MG por 3 a 1, na Vila Belmiro contando, mais uma vez, com uma grande atuação do goleiro João Paulo. O arqueiro fez pelo menos três grandes defesas que ajudaram no triunfo santista. Questionado sobre seu momento no clube, o jogador comemorou.
- Só tenho que agradecer a Deus. Estou vivendo um sonho aqui no Santos, sempre sonhei em defender essa camisa. Hoje realizo o meu sonho e só tenho que agradecer a chance - afirmou o camisa 34 ao 'Premiere'.
João Paulo também destacou a boa vitória santista. Com o trunfo, a equipe de Cuca soma 14 pontos, e está na sexta colocação no Brasileirão. - Vitória importante, sabíamos que ia ser um jogo difícil. Nós se dedicamos bastante nos treinamentos. Essa vitória é muito importante para a nossa moral na competição - finalizou.
Agora, o Santos se prepara para o clássico diante do São Paulo, no próximo sábado (12), às 19h, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Brasileirão.