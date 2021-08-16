futebol

João Paulo valoriza o ponto conquistado pelo Santos no Ceará

Goleiro pegou um pênalti nos acréscimos e garantiu o empate em 1 a 1 para o Peixe...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 21:17

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O goleiro João Paulo garantiu um ponto para o Santos diante do Fortaleza neste domingo, no Castelão. O jogador defendeu um pênalti cobrado por Lucas Crispim nos acréscimos e o confronto terminou empatado em 1 a 1.Após a partida, o jogador valorizou o ponto conquistado diante de uma equipe que tem uma das melhores campanhas como mandante no Brasileirão.
- A gente poderia ter saído com um resultado melhor. Tivemos um chance com o Marquinhos ali de fazer, infelizmente não fizemos. Foi um grande jogo, um ponto conquistado fora de casa. O Fortaleza tem a melhor campanha de mandante, temos de valorizar esse ponto. Foi um grande jogo. A gente foi melhor no primeiro tempo, eles foram melhores no segundo. Acho que foi um resultado justo - analisou o goleiro, em entrevista ao Premiere.Com o empate, o Santos chega a 21 pontos e ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro. O Peixe volta a jogar pela competição no próximo domingo diante do Internacional. Antes, na quinta, o Santos enfrenta o Libertad, no Paraguai, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

