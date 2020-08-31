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futebol

João Paulo valoriza campanha do Tombense no Mineiro e destaca busca por acesso à Série B

O lateral foi um dos destaques da competição estadual jogando pelo vice-campeão Mineiro do ano de 2020...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 19:49
Crédito: João Paulo fez gol na semifinal do Mineiro contra a Caldense-(Yuri Laurindo/Arena Independência
Após fazer um Campeonato Mineiro de alto nível, o Tombense, que terminou na segunda posição da competição sendo superado nas finais pelo Atlético-MG, o elenco do time de Tombos comemorou bastante a campanha na disputa. Segundo o lateral-esquerdo João Paulo, o trabalho feito por todos no clube merece ser valorizado. -Chegamos ao campeonato com a expectativa de fazer uma boa campanha, com os pés no chão, e as coisas se encaixaram. Fizemos uma grande participação e o vice-campeonato merece ser valorizado pelo trabalho realizado. Todos estão de parabéns e isso mostra a organização do clube- afirmou. Segundo o atleta, a meta, agora, é brigar pelo acesso na Série C. -A Série C esse ano é uma das mais equilibradas das últimas temporadas. O primeiro passo é chegar nas finais. Vai ser muito importante ter intensidade nos próximos jogos para alcançarmos esse importante objetivo. Nossa meta é levar a Tombense para a Série B-concluiu.

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