João Paulo valoriza campanha do Tombense no Mineiro e destaca busca por acesso à Série B

Após fazer um Campeonato Mineiro de alto nível, o Tombense, que terminou na segunda posição da competição sendo superado nas finais pelo Atlético-MG, o elenco do time de Tombos comemorou bastante a campanha na disputa. Segundo o lateral-esquerdo João Paulo, o trabalho feito por todos no clube merece ser valorizado. -Chegamos ao campeonato com a expectativa de fazer uma boa campanha, com os pés no chão, e as coisas se encaixaram. Fizemos uma grande participação e o vice-campeonato merece ser valorizado pelo trabalho realizado. Todos estão de parabéns e isso mostra a organização do clube- afirmou. Segundo o atleta, a meta, agora, é brigar pelo acesso na Série C. -A Série C esse ano é uma das mais equilibradas das últimas temporadas. O primeiro passo é chegar nas finais. Vai ser muito importante ter intensidade nos próximos jogos para alcançarmos esse importante objetivo. Nossa meta é levar a Tombense para a Série B-concluiu.