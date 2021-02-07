João Paulo será titular do gol do Santos até o fim do Brasileirão

O técnico Cuca promoveu uma mudança no time titular do Santos que surpreendeu aos torcedores. João Paulo começou o jogo contra o Atlético-GO como titular, no lugar de John. Na entrevista coletiva depois do jogo, o treinador explicou a escolha e garantiu a titularidade para João Paulo até o final da temporada."No último jogo que a gente teve, senti o John abatido. Resolvi preservá-lo. É um grande goleiro, ser humano, como são o João e o Vladimir. Por esse motivo, revolvermos por o João Paulo, que é quem vai jogar os jogos restantes do campeonato".A disputa pela titularidade no gol do Santos foi intensa nesta temporada. Everson era o dono da vaga no começo de ano, mas deixou o clube para defender o Atlético-MG. Vladimir assumiu até se lesionar. Foi quando João Paulo e John começaram o revezamento na posição.