João Paulo pega pênalti nos acréscimos e Santos empata com o Fortaleza

O goleiro João Paulo pegou um pênalti nos acréscimos e o Santos empatou em 1 a 1 com o Fortaleza na tarde deste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O uruguaio Carlos Sánchez fez o único gol do Peixe na partida.
Com o resultado, o Santos ficou na nona colocação na classificação, com 21 pontos ganhos. Na próxima rodada, domingo, o Peixe recebe o Internacional. Antes, na quinta, disputa o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Libertad, no Paraguai.
O jogo
O Santos começou a partida esperando o Fortaleza tomar a iniciativa, mas muito bem consciente do que fazer com a bola nos pés. E logo aos 14 minutos, Marcos Guilherme deu bom passe para Jean Mota, que dominou na entrada da área, mas chutou por cima do gol.
O time da casa abriu o placar em uma jogada de lateral. Após cobrança da direita, Felipe Jonatan desviou no primeiro pau, Luiz Felipe completou no meio, mas a bola caiu nos pés de Lucas Crispim, que pegou de primeira e mandou para as redes para garantir a Lei do Ex.
O Fortaleza não teve nem tempo para comemorar. Aos 24 minutos, Gabriel Pirani foi na linha de fundo e cruzou, Marcelo Boeck saiu mal e desviou na cabeça de Carlos Sánchez, que só empurrou para o gol vazio.
O time da casa ainda teve duas chances em bobeadas do goleiro João Paulo. Na primeira, aos 29 minutos, Lucas Crispim cobrou falta da direita, o goleiro santista saiu mal e a bola acertou no travessão. Aos 35, João Paulo saiu errado da área e Matheus Vargas, sem goleiro, errou o alvo.
O segundo tempo começou com um susto para o Santos. Aos seis minutos, Lucas Crispim aproveitou sobra de bola na entrada da área e soltou a bomba, mas a bola saiu raspando a trave esquerda de João Paulo.
O Santos deu o troco aos 14 minutos. Lucas Braga recebeu na direita e cruzou rasteiro, Marcos Guilherme se antecipou ao uruguaio Carlos Sánchez, mas chutou muito mal.
O Fortaleza chegou a fazer o segundo aos 26 minutos. Após chutão para a frente, o zagueiro Kaiky disputou com David, a bola sobrou para o atacante do time da casa, que tocou na saída de João Paulo. O árbitro deu o gol, mas o VAR apontou que a bola bateu na mão do atacante do Fortaleza.
O time da casa teve a chance de fazer o segundo nos acréscimos. Após cruzamento da direita, a bola bateu na mão de Raniel. O VAR chamou o árbitro, que marcou pênalti. Lucas Crispim cobrou e João Paulo defendeu.
FICHA TÉCNICAFORTALEZA 1 X 1 SANTOS
Data e hora: 15 de agosto de 2021, às 18h15 (Horário de Brasília)Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Árbitro: André Luis de Freitas Castro (GO)Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende CunhaGols: Lucas Crispim, 22'/1ºT (1-0), Carlos Sánchez, 24'/1ºT (1-1)Cartões amarelos: Robson e Yago Pikachu (FOR),
FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu (Edinho, aos 40'/2ºT), Jussa, Ederson, Matheus Vargas (Romarinho, aos 24'/2ºT), Lucas Crispim; Wellington Paulista (David, aos 18'/2ºT) e Robson (A. Henriquez, aos 24'/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda
SANTOS: João Paulo, Madson (Moraes, aos 41'/2ºT), Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho (Wagner Leonardo, aos 41/2ºT), Jean Mota (Ivonei, aos 16'/2ºT) e Carlos Sánchez (Pará, aos 35'/2ºT); Marcos Guilherme, Gabriel Pirani (Raniel, aos 16'/2ºT) e Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz