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João Paulo não quer mais saber de reconstrução no Santos

Goleiro destaca a necessidade de o clube voltar a conquistar títulos...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 22:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 22:59
O goleiro João Paulo fez coro aos torcedores que protestaram contra o desempenho do Santos após a derrota por 3 a 0 no clássico deste domingo diante do São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Paulistão 2022. O goleiro afirmou que já está incomodado com as frases sobre a "reconstrução" do Santos.
- Difícil falar de reconstrução, ficar falando toda vez a mesma coisa, falei disso ano passado. Voltar a falar isso este ano é difícil. É mudar a postura e voltar a ganhar o mais rápido possível - afirmou o goleiro ao Premiere.O Santos não conquista um título deste 2016. No ano passado, o Peixe escapou do rebaixamento na última rodada do Paulistão e na penúltima rodada do Brasileirão. Neste domingo, foi presa fácil para o São Paulo na Vila.
- Nós temos de saber o peso da camisa que estamos vestindo e mudar a postura o mais rápido possível. Voltar a ganhar, a se impor dentro de casa. Futebol é resultado, não podemos mais abaixar a cabeça e aceitar este tipo de derrota - afirmou o goleiro.
Crédito: JoãoPauloacreditaqueoSantosprecisamudardepostura(Foto:Divulgação/Santos

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