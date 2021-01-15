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João Paulo festeja momento da carreira e espera coroação com título

Goleiro foi titular na segunda semifinal diante do Boca Juniors e teve atuação segura...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 09:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP
A posição de goleiro é a mais emblemática do Santos na atual temporada. Foram quatro jogadores titulares: Everson (que deixou o clube), Vladimir, João Paulo e John, sendo que nenhum saiu por deficiência técnica. Titular no jogo decisivo contra o Boca Juniors, João Paulo correspondeu as expectativas e fez boas defesas nas poucas chegadas dos argentinos. O goleiro festejou o momento que vive na carreira.- A gente sabia que seria um jogo muito difícil, são duas camisas gigantescas, duas camisas com muita tradição no futebol, história na Libertadores. Mas o Santos quando entra para jogar Libertadores é diferente, é a tradição no peito, algo sem explicação. Fico muito feliz de estar vivendo esse momento, é um momento que vai marcar a minha carreira para sempre e espero coroar com fé em Deus essa nossa história com um título - afirmou o jogador, de 25 anos.A final da Copa Libertadores diante do Palmeiras acontece no dia 30 de janeiro, no Maracanã.- Vamos nos preparar, nos dedicar ao máximo e esperamos encerrar essa história como campeões. Fico muito feliz pelo momento, é único na minha vida e não sei como explicar tudo o que estamos vivendo, fazendo e sentindo -concluiu o goleiro.
João Paulo não será o goleiro titular do Santos na próxima partida da temporada, contra o Botafogo, domingo, 16h, na Vila Belmiro. Ele está suspenso e John com Covid-19. Com isso, Vladimir voltar a titularidade, depois de longo período lesionado.

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