João Paulo fala sobre disputa no gol do Santos: 'Titular é o Vladimir'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O goleiro João Paulo teve a primeira experiência como titular em um clássico na derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, no Morumbi. Mesmo com a sequência de três jogos como titular, o arqueiro destacou que o titular da posição é Vladimir.

- A disputa é o que pessoal cria. Titular da posição é o Vladimir até o professor decidir é o contrário. É ídolo, campeão e precisa ser respeitado - disse João Paulo, à Santos TV após o clássico.

João Paulo também falou sobre a surpresa em ter sequência no gol santista, com Everson, Vanderlei e Vladimir na sua frente pela vaga da posição. Por lesões, negociações e processos, o goleiro da base teve a sua atuação tão esperada.