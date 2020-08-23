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João Paulo fala sobre disputa no gol do Santos: 'Titular é o Vladimir'

Goleiro concedeu entrevista após a partida e comentou sobre a experiência do primeiro clássico e destacou a titularidade do companheiro na meta santista...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 20:32

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 20:32

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O goleiro João Paulo teve a primeira experiência como titular em um clássico na derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, no Morumbi. Mesmo com a sequência de três jogos como titular, o arqueiro destacou que o titular da posição é Vladimir.
- A disputa é o que pessoal cria. Titular da posição é o Vladimir até o professor decidir é o contrário. É ídolo, campeão e precisa ser respeitado - disse João Paulo, à Santos TV após o clássico.
João Paulo também falou sobre a surpresa em ter sequência no gol santista, com Everson, Vanderlei e Vladimir na sua frente pela vaga da posição. Por lesões, negociações e processos, o goleiro da base teve a sua atuação tão esperada.
- Fico feliz pela sequência. Confesso que quando o ano começou, não esperava tudo isso. Estou preparado, fico feliz de mostrar meu trabalho e tenho certeza que tem muita coisa para vir - afirmou.

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